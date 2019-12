Exclusief voor abonnees Driedaagse Brugge-De Panne: geen Kemmelberg en 4x De Moeren 20 december 2019

Het parcours van de Driedaagse Brugge- De Panne wordt in 2020 gewijzigd. In de aanloop naar de aankomstsite in De Panne valt de beklimming van onder andere de Kemmelberg weg. Daarnaast telt de koers liefst vier passages door De Moeren, een ideale streek om waaiers te trekken. "Het inlassen van extra doortochten langs De Moeren moet voor nog meer spektakel en spankracht zorgen", aldus Johan Van Hecke van het organiserende comité. (XC)