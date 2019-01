Drie zusjes ontsnappen uit brandend huis 07 januari 2019

Een hevige brand heeft zaterdagnamiddag in de Izegemse deelgemeente Emelgem een rijwoning in de as gelegd. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Het parket gaat uit van een ongeluk. In het huis waren drie zusjes van Somalische origine aanwezig. Hun ouders waren er niet, wel een inwonende vriend van de vader. Allen konden ontkomen en bleven ongedeerd. De meisjes, tussen 10 en 13 jaar oud, werden opgevangen in de buurt. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de naastliggende panden. Het vuur kon zich razendsnel verspreiden omdat in de gerenoveerde woning, die dateert van vlak na de Tweede Wereldoorlog, veel hout is verwerkt. (VHS)