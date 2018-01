Drie wintersporters maken dodelijk val in Alpen 00u00 0

In de Oostenrijkse Alpen zijn twee Duitse bergklimmers omgekomen nadat ze honderden meters naar beneden waren gestort. Ze waren bezig aan een beklimming van de westelijke kant van het bergmassief Geierköpfe, in de Ammergauer Alpen. Toen één van de twintigers viel, kwam de rotshaak los die het duo moest beschermen. Beide klimmers stortten ongeveer 350 meter de diepte in.