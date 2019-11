Exclusief voor abonnees Drie VRT-programma's maken kans op Gouden Roos 07 november 2019

Op 1 december worden in Londen de Rose d'Or Awards uitgereikt, de belangrijkste Europese prijzen in televisieland. Bij de genomineerden zitten ook drie Belgische programma's, allemaal van de VRT: 'Dertigers', '#Instaverliefd' en 'Nachtraven'. 'Dertigers' dingt in de categorie 'soap of telenovela' mee naar een prestigieuze Gouden Roos. De fictiereeks over een groepje van zes vrienden dat worstelt met de overgang naar het volwassen leven, werd bij ons op Eén uitgezonden. Een tweede seizoen is in de maak, en ook Nederland maakt een eigen versie.

