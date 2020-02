Exclusief voor abonnees Drie vrouwen zakken weg in zinkgat tijdens wandeling 25 februari 2020

00u00 0

Een wandeling in Bilzen zal drie

vrouwen uit Borgloon nog lang

bijblijven. Gisterennamiddag

zakten ze weg in de modder,

nadat ze waren afgeweken

van het pad.

Het was op een perceel van een

oude boerderij waar het nood-

lot toesloeg. Daar waren recent

grondwerken uitgevoerd.

De drie vrouwen zakten plots

weg in wat vroeger een oude

zinkput was. Door de regenval

van de afgelopen dagen,

was het perceel zeer drassig

geworden. De brandweer had

een kwartier nodig om hen te

bevrijden