Exclusief voor abonnees Drie vrijgelaten verdachten weer in cel voor drugsgeweld 05 december 2019

00u00 0

Broers Youness (26) en Mohamed (19) E.M. zijn opnieuw gearresteerd als verdachten voor aanslagen in het drugsmilieu in de buurt van Park Spoor Noord in Antwerpen. Ook een 18-jarige vriend van Mohamed is opgepakt. De mannen waren in juni van dit jaar al eens in de boeien geslagen, maar toen bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. De drie zijn volgens het Antwerpse parket zowel verdachten als slachtoffers. Zij zouden begin maart auto's van een concurrerende drugsfamilie in brand hebben gestoken, maar die concurrenten sloegen terug door granaten naar hun woningen te gooien.