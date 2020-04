Exclusief voor abonnees Drie Vlaamse filmklassiekers worden reeks 09 april 2020

00u00 0

Het zijn eigenlijk drie bioscoopfilms, maar als je die opdeelt in negen delen, kom je aan een volwaardige fictiereeks. In onzekere televisietijden is het idee van de VRT om 'De zaak Alzheimer', 'Dossier K.' en 'Het tweede gelaat' als gerecycleerde reeks uit te zenden zo gek nog niet. En zeker niet als je weet dat de films destijds honderdduizenden Vlamingen naar het grote scherm lokten. De verfilmde boeken van wijlen Jef Geeraerts draaien rond politie-inspecteurs Vincke (Koen De Bouw) en Verstuyft (Werner De Smedt), die de criminaliteit rond Antwerpen proberen op te lossen. 'De zaak Alzheimer', met een indrukwekkende Jan Decleir als huurmoordenaar met geheugenverlies Angelo Ledda, wordt vanaf 21 april uitgezonden. De reeks, die ook te zien zal zijn via VRT NU, loopt door tot 3 juni. (DBJ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen