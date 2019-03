Drie verdachten van campingmoord blijven in cel 13 maart 2019

De drie verdachten van de campingmoord blijven twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De moord op camping Marva 3 dateert al van meer dan een jaar geleden. In de nacht van 6 op 7 december 2017 ontdekte de politie bij een toevallige controle het lichaam van Oostendenaar Mihaël P. (36) in de koffer van een wagen. Verdachten Alain D. (43) en Julien B. (28) brachten het slachtoffer om op de camping. De derde verdachte, Romuald V. (30) hoorde alles, maar zou niet hebben deelgenomen aan de moord. Ook hij zit nog in de cel. (SDVO)