Drie verdachten 'gîtemoord' blijven in de cel 16 maart 2019

De drie mannen die verdacht worden van de moord op Hilal Makhtout (33) uit Genk moeten langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer beslist. Het lichaam van de Limburger werd woensdag ontdekt in een gîte in Rochefort. De broers A.A. (25 en 21) - huisgenoten van Makhtout - en een kompaan (22) uit Peer werden opgepakt voor ontvoering en moord. Mogelijk ligt een ruzie over een grote hoeveelheid verdwenen drugs ter waarde van duizenden euro's aan de basis. De drie verdachten ontkennen alle betrokkenheid. Makhtout werd zaterdag thuis in Genk ontvoerd door zeven gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer, richtten een wapen op zijn wang en wilden weten waar hij de verdwenen drugs had verstopt. De Limburgse politie kreeg dinsdag pas informatie over de ontvoering en viel binnen in de woning. Zijn medebewoners werden opgepakt. Uit de autopsie blijkt dat Makhtout met zwaar geweld om het leven is gebracht. Het parket is karig met commentaar omdat er nog andere verdachten gezocht worden. (MMM)

