Drie 'verdachte' autobranden niet aangestoken 28 maart 2019

Er is geen kwaad opzet in het spel bij de drie autobranden in het Antwerpse district Hoboken van afgelopen weekend. Dat bevestigt het parket. Er kwam een explosievenhond ter plaatse en de wagen waar de brand begon, werd getakeld voor onderzoek. Wellicht gaat het om een technisch defect. Niemand van de eigenaars heeft een link met het drugsmilieu. In maart werden in Antwerpen ook al verschillende wagens in brand gestoken. (SRB)

