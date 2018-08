Drie tijdelijke slachtvloeren tijdens Offerfeest 17 augustus 2018

Tijdens het Offerfeest, dat op dinsdag 21 augustus plaatsvindt, zullen in Vlaanderen drie tijdelijke slachtvloeren ingericht worden waar enkel verdoofd mag worden geslacht. Die tijdelijke slachtvloeren zullen te vinden zijn in Genk, Werchter en Wolvertem. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) weten.In Vlaanderen geldt sinds 2015 een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Moslims die tijdens het Offerfeest ritueel willen slachten, moeten uitwijken naar een erkend slachthuis. Het Europees Hof van Justitie bevestigde eind mei nog dat die beslissing niet strijdig is met de vrijheid van godsdienst. Verdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren mag wel nog.

