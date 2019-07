Exclusief voor abonnees Drie studenten in 'Switch' 16 juli 2019

Deze week wagen liefst drie studenten hun kans in 'Switch'. En mét succes, want gisteren haalde de 23-jarige studente Orthopedagogiek Shalien de finale in de Eén-quiz. Blijft ze vanavond ook als laatste over of krijgt ze concurrentie van Lukas, een 19-jarige student Energietechnologie, of Gwen (18), die voor Medical Management Assistant studeert? De drie 'jonkies' worden daarnaast uitgedaagd door communicatiemedewerker Jannik (34) en Line (37), een leerkracht in het vierde leerjaar. De oudste in de studio, da's de presentator, al verdoezelt Adriaan Van den Hoof zijn 46 lentes gemakkelijk met z'n jeugdig enthousiasme.

