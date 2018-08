Drie slagtanden ingeleverd bij Antwerpse Zoo 10 augustus 2018

De voorbije drie maanden is in ons land ongeveer 270 kilogram ivoor ingeleverd in het kader van de actie 'Laat je (slag)tanden zien'. De campagne - die nog loopt tot zondag, de internationale dag van de olifant - is gericht op burgers die ivoren voorwerpen bezitten zonder verplicht certificaat. Enkel ivoor dat van vóór 1984 dateert of vóór 1990 werd ingevoerd, is legaal. Wie zijn illegale ivoor wil inleveren, kan onder meer terecht in de Antwerpse Zoo en Planckendael, waar containers staan. Daarin werd al 195 kilogram gedeponeerd. In Antwerpen brachten particulieren zelfs drie volledige slagtanden binnen. Jaarlijks worden nog altijd duizenden olifanten gedood door stropers die uit zijn op hun slagtanden. Al het ingezamelde ivoor wordt vernietigd.

