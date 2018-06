Drie slachtoffers begin volgende week begraven AANSLAG LUIK 01 juni 2018

Begin volgende week worden drie slachtoffers van Benjamin Herman begraven. Maandag nemen familie en vrienden in Vottem afscheid van Cyril Vangriecken (22), een dag later is er voor politievrouwen Lucile Garcia (53) en Soraya Belkacemi (45) een gezamenlijke plechtigheid in het crematorium van Robermont (Luik). Wanneer de dader zelf en z'n ex-celgenoot Michael Wilmet (30) begraven worden, is nog niet bekend.

