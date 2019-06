Exclusief voor abonnees Drie redders komen om in storm op zee 08 juni 2019

00u00 0

Drie van de zeven opvarenden van een Frans reddingsschip zijn gisteren omgekomen in de zware storm Miguel, met rukwinden tot 129 km/uur. De vier andere redders slaagden erin naar de kust te zwemmen. De boot van de maritieme vrijwilligersorganisatie SNSM was op weg naar een schip in nood, maar kapseisde zelf op 800 meter van het strand van Les Sables-d'Olonne, ten zuiden van Nantes. De reddingsboot kwam nadien ondersteboven op de rotsen terecht. (JV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis