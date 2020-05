Exclusief voor abonnees Drie punten cadeau gedaan aan Antwerp Genekt door eigen fair play? 18 mei 2020

00u00 0

Wat als... Waasland-Beveren minder fair was geweest? Dan was het (héél) misschien niet gedegradeerd. Dat zit zo: op speeldag 2 trokken de Waaslanders naar de Bosuil. Antwerp won met 4-1, maar liet met Robby Quirynen in het slot van de match een niet-speelgerechtigde speler invallen. Een forfaitnederlaag voor de thuisploeg behoorde plots tot de mogelijkheden, maar W.-Beveren besliste om geen klacht in te dienen. "Wij laten het sportieve belang primeren", klonk het uiterst sportief.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen