Drie procent extra pensioen voor 20.000 contractuele ambtenaren

29 november 2019

29 november 2019

19.793 contractuele ambtenaren krijgen 3% extra pensioen. De overheid voorziet daarvoor 32 miljoen euro per jaar.

De maatregel dient als pleistertje op de wonde voor een eerdere hervorming: minister van Pensioenen David Bacquelaine (MR) heeft er twee jaar geleden immers voor gezorgd dat ambtenaren alleen nog een ambtenarenpensioen krijgen voor de jaren dat ze vastbenoemd zijn. Vroeger had ook wie pas helemaal aan het einde van zijn carrière zo'n benoeming kreeg, recht op een volledig ambtenarenpensioen.

In de plaats komt nu een aanvullend pensioen van 3% voor het contractuele overheidspersoneel, dat volledig door de overheid wordt gefinancierd. Een ambtenarenpensioen ligt immers beduidend hoger: gemiddeld 2.618 euro, ten opzichte van 1.558 euro voor contractuelen. "Met dit aanvullend pensioen lossen we een onrechtvaardigheid op", aldus minister Bacquelaine. "Contractuele werknemers verrichten vaak hetzelfde werk als statutaire ambtenaren, maar toch beschikken ze over een lager pensioen."

Wie jaarlijks 36.000 euro bruto verdient, zal op die manier na 45 jaar dienst ruim 97.000 euro extra kapitaal hebben opgebouwd. De overheid heeft voor deze verhoging in de begroting sinds 2016 al jaarlijks 32 miljoen extra voorzien, maar de definitieve goedkeuring liet op zich wachten.