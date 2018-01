Drie phishingsites per dag geblokkeerd 00u00 0

Sinds de lancering van een grootschalige sensibiliseringscampagne enkele maanden geleden laat het Centrum voor Cybersecurity (CBC) dagelijks minstens drie nieuwe phishingwebsites blokkeren. Phishing is een vorm van fraude waarbij de oplichter probeert om via valse e-mails en frauduleuze websites gevoelige info zoals wachtwoorden of kredietkaartnummers te achterhalen. "Sinds we onze campagne startten, kregen we al 140.000 verdachte e-mails binnen via verdacht@safeonweb.be en suspect@safeonweb.be", klinkt het bij premier Michel (MR), onder wiens gezag het CBC valt. "Het Centrum voor Cybersecurity scant alle links en bijlages van de mails met geavanceerde antivirustechnologie." (KSN)