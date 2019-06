Exclusief voor abonnees Drie opmerkelijke elfen in tweede 'Nachtwacht'-film 27 juni 2019

00u00 0

De opnames van 'Het duistere hart', de tweede bioscoopfilm rond de Studio 100-serie 'Nachtwacht', zijn momenteel volop aan de gang. De hoofdrollen zijn opnieuw voor Louis Thyssen, Gio Kemper en Céline Verbeeck, die respectievelijk vampier Vladimir, weerwolf Wilko en het elfje Keelin vertolken. Die laatste is echter niet de enige elf in de nieuwste 'Nachtwacht'-film. Ook Lauren Versnick (25), de dochter van Lynn Wesenbeek en vriendin van Jens Dendoncker, kreeg voor haar rol als Aurel lange oren en gekleurde lenzen. Maaike Cafmeyer (46) kruipt dan weer in de huid van elfenkoningin Melisande en Steven Van Herreweghe (41) is haast onherkenbaar als Haldur.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis