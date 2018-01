Drie op vier kennen lampjes dashboard niet 23 januari 2018

Slechts één op de vier automobilisten kent de nieuwste waarschuwingslampjes op het dashboard van z'n wagen. "Door de gebrekkige kennis lopen er meer paniekoproepen binnen bij onze alarmcentrale", zegt VAB. Uit de onlinetest van de mobiliteitsorganisatie blijkt dat slechts één op de vier automobilisten het lampje van AdBlue kent. Als dit lampje brandt, moet AdBlue-vloeistof (die schadelijke stikstofoxiden omzet in waterdamp en stikstof) worden bijgevuld, anders valt de auto na een tijd stil. VAB had in 2017 ruim dubbel zoveel oproepen voor AdBlue als in 2016. Slechts 1% van de deelnemers van de test kent het waarschuwingslampje van de bandenspanning, slechts één op de vier dat van de katalysator en één op de twee dat van de roetfilter. De meeste deelnemers kennen wel de lampjes die voor batterij- en olieproblemen waarschuwen.

