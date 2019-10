Exclusief voor abonnees Drie op tien inwoners aan zee is 65+ 24 oktober 2019

30 procent van de bevolking aan de Belgische kust is ouder dan 65 jaar. Dat staat in het nieuwe zakboekje 'KunstINzicht 2019' van de provincie West-Vlaanderen, dat cijfers omtrent de kustregio bundelt . Sinds 2000 is het aantal 65-plussers met bijna 46 procent toegenomen, terwijl het West-Vlaamse gemiddelde op 23,5 procent ligt. Dat heeft ook gevolgen voor de zorgsector, waarin 15,7 procent van de beroepsbevolking actief is.

