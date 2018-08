Drie op drie voor Alonso en Toyota 20 augustus 2018

De Spanjaard Fernando Alonso, de Zwitser Sébastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima hebben gisteren hun Toyota naar de eerste plaats gestuurd in de Zes Uur van Silverstone, de derde manche van het WK uithoudingsracen (WEC). Onze landgenoot Maxime Martin (Aston Martin) eindigde in de categorie GTE Pro op de vijfde plaats. Alonso, Buemi en Nakajima wonnen eerder dit jaar al de 6 Uur van Spa-Francorchamps en de 24 Uur van Le Mans. Op het beroemde circuit van Silverstone vervolledigde het team van de afscheidnemende F1-kampioen zijn hattrick. Alonso en co haalden het voor de tweede Toyota van de Brit Mike Conway, de Japanner Kamui Kobayashi en de Argentijn Jose Maria Lopez.