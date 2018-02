Drie ongevallen in één dag bij De Lijn: dode en twintig gewonden 21 februari 2018

In een straal van amper twee kilometer zijn gisteren in Antwerpen drie zware ongelukken gebeurd met voertuigen van De Lijn. Het zwaarste ongeval gebeurde rond het middaguur toen de 86-jarige buurtbewoonster Maria Van Riet op de Turnhoutsebaan in Deurne op de bus wilde stappen. De bus vertrok net toen Maria het perron in het midden van de rijweg opstapte. Ze gleed in de opening tussen het perron en de bus, en kwam onder de wielen terecht. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Eerder was een volle tram in de ochtendspits tegen een bus van De Lijn gebotst. Daarbij raakte de buschauffeur zwaargewond. Zo'n 20 passagiers liepen lichte verwondingen op. De frontale botsing gebeurde op de vrije tram-en busbaan in Deurne. Een wissel stond verkeerd afgesteld, waardoor de tram plots linksaf draaide in plaats van rechtdoor te rijden.

