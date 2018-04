Drie OCMW's beginnen met 'KinderKansen' 14 april 2018

De OCMW's van Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw beginnen met 'KinderKansen'. Twee maatschappelijk werkers zullen aan huis gaan bij kwetsbare gezinnen met kinderen tot 3 jaar om samen te bekijken of dit gezin gebruik maakt van alle rechten en kansen die lokaal en bovenlokaal worden geboden. Het doel is om tegen juni 2020 minimum 700 kinderen bereikt te hebben. De kinderarmoede is groot in de regio, met 18,8 procent geboortes in kansarmoede voor Geraardsbergen, 12 procent in Ninove en 8,1 procent in Denderleeuw. "Dit zal een belangrijke meerwaarde zijn, kinderen zijn onze toekomst, maar tegelijk zeer kwetsbaar", aldus OCMW-voorzitters Lieven Meert (sp.a) uit Ninove en David Larmuseau (CD&V) uit Geraardsbergen. "Dikwijls wordt de term 'OCMW' vereenzelvigd met het geven van centen", zegt Lieven Vernaillen, OCMW-voorzitter van Denderleeuw (sp.a). "Heel vaak doen we dat ook, want het is één van onze basistaken, maar wij willen verder gaan en de problemen structureel aanpakken. Daarom zullen de maatschappelijk werkers alle rechten met de gezinnen bekijken binnen verschillende domeinen, zoals kinderopvang, onderwijs, gezondheid, vrije tijd en tewerkstelling van ouders." (CVHN)

