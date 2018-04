Drie nieuwe namen op lijst N-VA 04 april 2018

00u00 0

De lijst van N-VA Oudenburg wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober aangesterkt met drie nieuwe kandidaten. Het gaat om Hans Mangodt (60), Rita Hoste (54) en Jessie Lenaers (62). Hans Mangodt, politieman op rust, runt samen met zijn vrouw het café Ter Warrebrug in Westkerke en wil naar eigen zeggen meer verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker, het behoud van de groene omgeving en het in stand houden van de lokale zelfstandigen. Rita Hoste is werkzaam bij familiehulp en is actief in het verenigingsleven zoals de Gezinsbond, de KWB en Markant. Ook zij pleit voor veiliger verkeer en betere fietspaden. Jessie Lenaers, oorspronkelijk uit Boom, is leerkrachte op rust en wil zich inzetten voor onderwijs, gelijke kansenbeleid, armoedebestrijding en de Vlaamse identiteit. Als vrijwilliger is ze actief bij een lokale lagere school en KV Oostende. Ze is ook lid van het Sint-Rikierskoor in Bredene. "Jessie, Hans en Rita zijn drie gemotiveerde, geëngageerde mensen en we zijn verheugd dat ze onze lijst willen versterken en zich willen inzetten voor een beter Oudenburg", reageert lokaal N-VA-voorzitter Stijn Jonckheere. (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN