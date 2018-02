Drie nieuwe bestemmingen voor Corendon 17 februari 2018

Touroperator en vliegtuigmaatschappij Corendon voegt vanaf deze zomer drie nieuwe bestemmingen toe aan zijn aanbod vanuit Maastricht. Vanaf juli vliegt het ook naar Bulgarije, Macedonië en de Turkse badplaats Bodrum. In totaal worden vanaf de Nederlandse luchthaven nu 17 bestemmingen in Zuid-Europa aangevlogen, wat het ook een interessante vertrekluchthaven maakt voor Vlamingen die in de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant wonen. De luchthavenparking is bovendien gratis voor Corendon-klanten. (JL)