Drie nieuwe aanklachten tegen Harvey Weinstein 03 juli 2018

00u00 0

Er zijn drie nieuwe aanklachten ingediend tegen Harvey Weinstein (66). De vroegere filmproducent, die al in twee verschillende gevallen wegens verkrachting en gedwongen orale seks is aangeklaagd, moet zich nu ook verantwoorden wegens een gedwongen seksuele handeling en twee gevallen van seksuele aanranding tegen een derde vrouw in 2006. Dat heeft het Openbaar Ministerie van New York gisteren meegedeeld. Weinstein riskeert tien jaar cel tot levenslang. De eerdere delicten dateren van 2004 en 2013. De gevallen Hollywood-bons had zich eind mei ter beschikking gesteld van de autoriteiten in New York. Een startdatum voor zijn proces is er nog niet.