Drie moorden ontdekt door nieuwe aanpak lijkschouwing 24 januari 2019

De Limburgse federale gerechtelijke politie heeft dankzij een vernieuwde aanpak vorig jaar drie moorden ontsluierd. "In twee gevallen dachten de hulpverleners die als eerste ter plaatse waren dat het om een zelfdoding of een natuurlijk overlijden ging", zegt advocaat-generaal Patrick Boyen. "In het derde geval dacht men dat een man van de trap gevallen was, maar in werkelijkheid waren ze alle drie met geweld omgebracht. In twee dossiers zitten intussen al twee verdachten in de cel." De drie moorden werden ontdekt door een nieuwe lijst met bijzondere overlijdens. "Mensen jonger dan 45 jaar zonder medische problematiek, overlijdens in bad en wie sterft bij een aanrijding bij een trein, bijvoorbeeld, worden nu allemaal met extra aandacht onderzocht", klinkt het. "Zo worden er altijd forensische artsen ingezet in plaats van soms een beroep te doen op huisartsen. Het is nu eenmaal een vak apart." (KSN)

