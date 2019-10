Exclusief voor abonnees Drie mensen verdronken bij overstromingen Zuid-Frankrijk 25 oktober 2019

00u00 0

Het noodweer in Zuid-Frankrijk heeft al aan drie mensen het leven gekost. Zware regenval veroorzaakte er overstromingen en aanzienlijke schade, onder meer aan verschillende spoorlijnen. Gisteren was code oranje van kracht in het departement Haute-Corse. In zeven andere departementen was dat code geel.

