Drie mensen gered uit 'oorlogszone' in Wilrijk 04 september 2019

00u00 0

Het leken wel oorlogstaferelen, gistermiddag in Wilrijk. Een enorme explosie blies er drie woningen weg en richtte in een straal van enkele honderden meters schade aan. De brandweer kon drie mensen levend van onder het puin halen en was gisteravond laat nog met man en macht op zoek naar een bejaarde bewoonster. "Ik had nooit gedacht dat ik dit zou overleven", zei een 56-jarige man die gered werd nadat hij vier uur lang gekneld zat tussen de brokstukken. Wat de explosie veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Twee weken geleden werden er nog werken uitgevoerd na een klein gaslek, maar volgens netbeheerder Fluvius is het "absoluut niet zeker" dat er een verband is met de ontploffing. (IBO/PLA)

