Drie Liersespelers kiezen ervoor om niet meer te spelen 09 mei 2018

00u00 0

Volgens de officiële telling tekenden 1. 200 toeschouwers present, maar dat leek nog ruim gerekend. Op de tribune ook drie Liersespelers - Frederic Frans, Thomas Wils en Yoni Buyens - die zelf verkozen om niet meer te spelen: een gevolg van de extrasportieve perikelen bij Lierse. "Als we ons hier zwaar blesseerden, zaten we wellicht volgend jaar zonder werk", klonk het begrijpelijk bij het drietal. Over het licentiedossier viel gisteren weinig nieuws te rapen. Het BAS sprak zich nog niet uit, maar zal in principe vandaag het nekschot geven. Nadien zal moeten blijken wat eigenaar Maged Samy nog van plan is met zijn club. En oh ja: Moeskroen won met 1-0 na een goal van Rotariu, maar niemand die daar veel boodschap aan had. (KDC)

HLN