Drie leden van Turkse familie sterven op weg naar Offerfeest 27 juli 2018

Drie leden van een Turkse familie uit Sint-Niklaas zijn omgekomen bij een zwaar verkeersongeval in Turkije. De twee broers en hun vrouwen waren met de auto op weg naar hun geboortedorp om het Offerfeest te vieren. In Edirne, vlak bij de grens van Turkije met Bulgarije en bijna 2.400 km van Sint-Niklaas, verloor Mithat Bilici (57) de controle over het stuur. De auto raakte eerst een balustrade aan de kant van de weg en werd dan weggeslingerd. De Mercedes knalde frontaal op een betonnen constructie. Mithat en zijn broer Recep (56) waren op slag dood. Mithats vrouw Safak (51) en Receps vrouw Feride (54) konden uit het wrak bevrijd worden. Safak overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Feride vecht er nog voor haar leven.

