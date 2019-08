Exclusief voor abonnees Drie kinderen verdrinken in Kanaal nadat zeilboot kapseist 13 augustus 2019

Drie kinderen, twee meisjes van 9 en 11 jaar en een jongetje van 6 jaar, zijn in Frankrijk verdronken toen hun zeilboot kapseisde. Het pleziervaartuig bevond zich in het Kanaal, op 800 meter van het strand van het kustplaatsje Agon-Coutainville, voor het eiland Jersey. Een getuige sloeg om 15.30 uur alarm. Drie volwassenen werden bij het ongeval overboord geslagen en raakten lichtgewond, maar de drie kinderen zaten vast in de cabine. Toen de toegesnelde redders zich over de kinderen ontfermden, bleken ze al overleden. Reanimatie kon niet meer baten. Het parket van Coutances heeft een onderzoek geopend. Welke nationaliteit de drie slachtoffertjes hebben, is niet bekend. (MAC)