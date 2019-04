Exclusief voor abonnees Drie kinderen alleen in brandend huis Moeder gaat werken 16 april 2019

Brandweer en politie hebben gisterochtend in Aalst drie kinderen van 12, 4 en 2 jaar aangetroffen zonder dat hun ouders aanwezig waren. De hulpdiensten begaven zich naar de woning nadat een passant kort voor 10 uur rook opmerkte in het appartement . De moeder, die thuisverzorgster zou zijn, was op dat moment gaan werken. De brand was ontstaan toen een winkelkar tegen de chauffage stond en begon te smelten. Toen de politie haar opbelde, wou ze eerst niet naar de woning komen voor haar kinderen. Alle drie de kinderen bleven ongedeerd, maar werden naar het ziekenhuis gebracht voor een verdere controle. Aalsters burgemeester Christoph D'haese kwam meteen ter plaatse en speelde het dossier door naar het parket om een onderzoek in te stellen naar de thuissituatie. "Het is hallucinant dat de moeder deze kinderen alleen achterliet." Volgens buurtbewoners gebeurde dat wel vaker. (KBD)

