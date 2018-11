Drie keer zoveel vermisten als gedacht na bosbranden VS 17 november 2018

De dodentol van de dodelijkste en meest verwoestende bosbranden in de geschiedenis van Californië dreigt nog op te lopen. Een week na het uitbreken van de branden verdriedubbelde het aantal vermisten gisteren: van 200 tot 631. In totaal werden er al 65 doden geteld. Vooral het stadje Paradise werd zwaar getroffen, met 63 slachtoffers. Honderden hulpverleners zoeken er met speurhonden in het puin naar lichamen. De autoriteiten schrijven het hoge dodental van 'Camp Fire' onder meer toe aan de enorme snelheid waarmee de vlammen, aangewakkerd door de wind, door de uitgedroogde vegetatie raasden. Ook in het zuiden van Californië, bij badplaats Malibu, kwamen twee personen om bij bosbranden. De brandweer heeft nog maar 45% van de brandhaarden onder controle. Door de luchtvervuiling die door het vuur veroorzaakt wordt, kreeg de bevolking van de metropool San Francisco gisteren de raad binnen te blijven. Scholen bleven er gesloten. President Donald Trump reist vandaag af naar het rampgebied. (SPK)

