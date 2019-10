Exclusief voor abonnees Drie keer zoveel tests op dikkedarmkanker 18 oktober 2019

Bijna de helft van de Vlamingen tussen 50 en 74 jaar doet tweejaarlijks de stoelgangtest. Sinds de vorige ondervraging in 2013 gaven driemaal zoveel Vlamingen in de doelgroep aan zich zo te hebben laten testen op dikkedarmkanker. Waar in 2013 nog maar 16,2% van de ondervraagden uit de risicogroep aangaf de test uitgevoerd te hebben, ligt dat percentage voor 2018 al op 48,1%. Dat blijkt uit de gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. De toename is grotendeels te wijten aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. In het kader van dat opsporingsonderzoek kunnen personen van 51 tot 74 jaar nu tweejaarlijks een gratis stoelgangtest laten uitvoeren met een screeningskit die ze thuis ontvangen. Het staal wordt kosteloos getest in een lab. Vanaf 1 januari zullen ook 50-jarigen een uitnodiging voor het preventieonderzoek ontvangen. In Wallonië, waar een andere aanpak geldt, laat nog maar 19,4% zich op dikkedarmkanker testen. (SPK)

