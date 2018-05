Drie keer zoveel betalingen zonder pincode 23 mei 2018

Het aantal contactloze betalingen - waarbij je dus je kaart niet meer in een terminal hoeft te schuiven - is het voorbije jaar bijna verdrievoudigd. Al gaat het nog steeds om een klein deel van alle betalingen: 3,9%, tegenover 1,4% vorig jaar. In Nederland was vorig jaar al bijna de helft van alle kaartbetalingen contactloos. Toch ziet CCV, leverancier van betaaldiensten, "een trend". "De laatste jaren introduceerden meer en meer banken de contactloze kaart." Op zo'n kaart staat er een symbooltje om dat aan te duiden. Bij contactloze betalingen hoeft er onder de 25 euro geen pincode gegeven te worden.