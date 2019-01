Drie keer zo vaak spoorkabels gestolen 861 uur vertraging 29 januari 2019

00u00

Het treinverkeer heeft vorig jaar maar liefst 51.675 minuten - omgerekend zo'n 861 uur - vertraging opgelopen door 315 kabeldiefstallen. "Voor het eerst in vijf jaar zijn de kabeldiefstallen explosief gestegen", vertelt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel. "In vergelijking met 2017, toen er 104 keer koperdraad verdween langs het spoor, is het aantal diefstallen verdrievoudigd." De oorzaak voor de stijging zijn gespecialiseerde Oost-Europese bendes die de regio rond Leuven, Luik en Charleroi teisteren. "Tijdens de piekmaand oktober moest ons personeel 84 herstellingen uitvoeren door de kabeldiefstallen", klinkt het. In de twee daaropvolgende maanden waren er in totaal 44 diefstallen. "In die periode gebeurden enkele politie-acties, waardoor er verscheidene dieven gevat werden. Dan is het normaal dat het aantal diefstallen even terugvalt, maar afgelopen nacht was het opnieuw drie keer prijs. Het is dus niet dat we al aan het einde van deze plaag zitten." Daarom hoopt Infrabel dat de spoorwegpolitie blijft inzetten op het fenomeen. "Als er een bende opgerold wordt, daagt er even snel een nieuw groep op", klinkt het. "Zelf hebben we al tests gedaan om de kabels beter te beveiligen door ze te betonneren, maar dat bemoeilijkt de onderhoudswerken. Daarom doen we er nu alles aan om op andere manieren de kabels uit het zicht te houden." (KSN)

