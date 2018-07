Drie keer winst voor Caroline Bursens DUBBELTOERNOOI TC DE POLDERBLOMME 31 juli 2018

C15/5 Caroline Bursens zal de komende weken wat Cavaglaasjes kunnen verorberen want op het Cava-dubbeltoernooi van TC De Polderblomme won ze maar liefst drie reeksen. In haar eigen club zegevierde ze met Annelies Terwecoren in dubbel vrouwen 80 punten, met Charlotte Van Tuyckom in dubbel vrouwen 40 punten en met Peter Huygens in dubbel gemengd 40 punten. Charlotte Van Tuyckom zegevierde ook in dubbel vrouwen 10 punten met Ilse Decuyper. Ook Nathan Vandenbussche won twee keer in de dubbel mannenreeksen: in de 40 punten met Bram Larock en in de 30 punten met Luc Vandenbussche.

