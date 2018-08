Drie keer stuurden ze S.O.S. Vlaamse instructeur (28) en leerling (16) komen om tijdens vliegles 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Vliegen was hun grote passie, maar net op een zomervliegkamp in Frankrijk zijn Olivier Vermeersch (28) en Willem Stul (16) om het leven gekomen. De vlieginstructeur en zijn leerling stortten dinsdagavond met een ULM-vliegtuigje te pletter op een akker. Het parket onderzoekt de oorzaak van de crash.

"Olivier had zo veel ervaring. We begrijpen echt niet hoe dit kon gebeuren." Dat vertelt de moeder van de instructeur uit Aalter. "Vliegen was zijn hele leven lang zijn grote passie. Olivier was als klein kind al bezig met vliegen. Weet je dat hij zelfs naar buiten liep telkens als er vliegtuigen over ons huis vlogen? Hij moest en zou piloot worden. Op zijn 15de begon hij bij de luchtcadetten, later kon hij bij defensie aan de slag als officier bij de luchtmacht. Zijn droom kon hij waarmaken. En om anderen ook van de lucht te laten dromen, leerde hij aspirant-piloten vliegen in Ursel. Ongelofelijk is het dat net hij sterft tijdens zijn grote passie." Zijn ouders en jongere zus trokken dinsdagavond onmiddellijk naar Noord-Frankrijk om antwoorden te zoeken. "We zaten er samen met de andere clubleden en met de ouders van Willem. Maar antwoorden hebben we niet gevonden."

Olivier en Willem, een tandartszoon uit Eeklo, hingen nog maar een halfuur in de lucht met een ULM, een ultralicht gemotoriseerd vliegtuigje voor 1 tot 2 personen. Plots ging het mis - de reden is nog onbekend. Tot driemaal toe verstuurden ze een S.O.S.-boodschap naar de controletoren van het vliegveld van Buigny-Saint-Maclou, in de buurt van Abbeville in de Sommestreek. Daarna zagen twee getuigen hoe het toestel verticaal neerstortte op een akker in Rue, zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Voor Olivier en Willem kon geen hulp meer baten. Hun vliegtuigje was volledig uitgebrand. Voor de Franse autoriteiten is het nog niet duidelijk of de ULM in de lucht of pas na de crash vuur vatte.

Uit het vliegtuig springen was geen optie, want er waren geen parachutes aan boord. De meest moderne ULM-vliegtuigen vliegen met snelheden tot 250 km/u, maar een parachute is niet verplicht. "Ook al kan het iemands leven redden", vertelt Rudi Niessen van Vliegclub Ursel, die hetzelfde vliegveld gebruikt als de club waar de twee lid van waren. "Daarom heeft drie vierde van onze vliegtuigen er toch één aan boord."

Motor uit

Het duo was op zomerkamp met Aero Club Brugge, eveneens uit Ursel. Morgen zou iedereen naar huis komen. "En nu zijn we een pracht van een instructeur en een pracht van een leerling kwijt", zegt voorzitter Ivo De Baets. "We zijn een heel familiale club, dus dit komt heel hard aan. Niemand van ons weet wat er is gebeurd, niemand heeft iets gezien."

Franse media zeggen dat de motor niet meer aansloeg. "Maar dat kan echt niet de oorzaak zijn van de crash. Op een kilometer hoogte kan een ULM-vliegtuigje perfect 18 kilometer zweven. Je mag dan de motor zelfs uitzetten. We oefenen ook heel veel op die 'simulated forced landings', waarbij we de motor op 'ralenti' zetten. De weersomstandigheden waren perfect. Ik begrijp het niet." Het parket onderzoekt de crash, maar botst ook op een aantal technische moeilijkheden. "De gesprekken die ze vlak voor het ongeval hadden, werden niet opgenomen. Op de radar zie je zulke kleine toestellen ook niet." In 50 jaar heeft de vliegclub nog nooit een crash met gewonden meegemaakt. "Het gevaarlijkste aan vliegen is de autorit naar het vliegveld", zegt De Baets. De man zat gisteren de hele dag samen met andere leden in hun clublokaal. "We moeten elkaar nu zoveel mogelijk steunen." De andere deelnemers van het zomerkamp zijn op de terugweg.

Vriend van iedereen

De ouders van Willem zitten nog altijd in de omgeving van Abbeville. De jongeman zou binnen twee weken aan het vijfde jaar ASO beginnen op Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn in Eeklo. "We zijn enorm verdrietig en ontredderd", reageert algemeen directeur Annick Willems. "Willem was een zeer aangename, intelligente en positief ingestelde leerling. Hij was echt iedereen zijn vriend. Hij haalde heel goeie resultaten en had een brede interesse. Verschrikkelijk dat iemand op zo'n moment van z'n leven overlijdt."

De leerlingenbegeleider contacteerde gisteren alle leerlingen. Zij kunnen op school terecht in een speciaal ingerichte rouwhoek. "Daar kan iedereen even stilstaan, troost zoeken, herinneringen ophalen en hun emoties in een boek schrijven." (JEW/OSG/JSA)