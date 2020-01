Exclusief voor abonnees Drie keer minder omzet dan Club Brugge 10 januari 2020

De kapitaalinjectie van Paul Gheysen is het zoveelste bewijs dat de West-Vlaamse bouwheer van Antwerp een absolute topclub wil maken. De forse investeringen beginnen ook hun vruchten af te werpen aan de inkomstenzijde. In het boekjaar 2018-2019 - pas het tweede seizoen dat de Great Old in 1A speelde - haalde het stamnummer één 25 miljoen euro op via de commerciële werking. De totale omzet bedroeg zo'n 30 miljoen euro. Dat is véél voor een jonge eersteklasser. Zeker omdat daar amper transferinkomsten mee gemoeid waren.

