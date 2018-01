Drie keer meer zwart geld aangegeven: 590 miljoen euro in 2017 Dieter Dujardin

05u00 0 ANP XTRA Stijgende boetetarieven en betere gegevens- uitwisseling zorgden voor een eindejaarsrush op de fiscale regularisatie. De Krant We hebben vorig jaar 590 miljoen euro zwart geld aangegeven, drie keer meer dan in 2016. Stijgende boetetarieven en betere gegevens- uitwisseling zorgden voor een eindejaarsrush op de fiscale regularisatie.

De regering-Michel besliste in 2015 om de poort van de fiscale regularisatie weer open te zetten, nadat de regering-Di Rupo die in 2013 "definitief" had dichtgetrokken. Het eerste werkjaar 2016 was geen succes: via 314 aangiftes kwam maar 177 miljoen zwart geld binnen. En het leeuwendeel kwam zo laat op het jaar, dat het de begroting amper 13 miljoen opleverde in plaats van de verhoopte 250 miljoen.

2017 voldoet wel aan de verwachtingen. Het aantal aangiftes steeg tot 842 en leverde met 590 miljoen meer dan drie keer zoveel op. Financiënminister Van Overtveldt (N-VA) raamt de opbrengst voor de begroting 2017 - aan een gemiddeld tarief van 37,5% - op 220 miljoen, iets meer dan de geraamde 200. Ruim de helft van de aangegeven 590 miljoen kwam opnieuw pas in december binnen. Dat komt ongetwijfeld omdat het aangeven van zwart geld op buitenlandse rekeningen vanaf dit jaar minder aantrekkelijk wordt.

"Met deze inkomsten zorgen we voor lagere belastingen" Minister van Financiën Johan Van Overtveldt

Verbeterde internationale gegevensuitwisseling

Voor verjaard kapitaal stijgt het boetetarief van 37 naar 38%, voor niet-verjaarde inkomsten van 22 naar 33%. Ook de verbeterde internationale gegevensuitwisseling stemt fiscale zondaars tot nadenken. Vanaf dit jaar begint Zwitserland informatie over bankrekeningen vrij te geven. En eind vorig jaar startte de Belgische fiscus met het versturen van vragen om inlichtingen naar Belgen met fiscale constructies in het buitenland. Wie niet binnen de maand antwoordde, zou worden onderworpen aan een bijkomende boete.

"We slagen erin om mensen hun zwart geld te doen aangeven en in tegenstelling tot vroeger gebeurt dat niet aan soldenprijzen", reageert minister Van Overtveldt. "Met deze inkomsten zorgen we voor lagere belastingen."