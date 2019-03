Drie keer meer vraag naar zonnepanelen 07 maart 2019

Energiebedrijf Engie stelt een stormloop vast op zonnepanelen. Het aantal aanvragen voor een offerte is in februari verdrievoudigd. De discussies over de invoering van een prosumententarief in Wallonië hebben de aankoopintenties van een aantal gezinnen versneld. Door de groeiende populariteit komen er ook langere wachttermijnen. Ook in Vlaanderen blijft de vraag naar zonnepanelen toenemen bij Engie. "We stellen vast dat de wil om zelf te produceren steeds sterker wordt in alle drie de regio's van het land", zegt Philippe Van Troeye, CEO van Engie Benelux: "Investeren in een PV-installatie ('photovoltaic', red.) is rendabel, zelfs met een heffing, en helpt effectief om de CO2-voetafdruk van een gezin te verkleinen. De prijs is de afgelopen jaren ook vijf keer lager geworden." (PhG)

