Drie keer meer vacatures voor vrachtwagenchauffeurs 12 juni 2019

Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs is in vijf jaar tijd verdrievoudigd. In 2014 ontving de VDAB 601 jobaanbiedingen voor truckers, vorig jaar waren dat er al 1.803. De voorbije twaalf maanden steeg dat cijfer zelfs tot 2.252. Eind april waren 587 van die vacatures nog niet ingevuld. "De vergrijzing en de gunstige conjunctuur zorgen ook in de transportsector voor een personeelstekort", zegt Fons Leroy van VDAB. "Er zijn maar weinig werkzoekenden met een passend rijbewijs en de nodige attesten, wat van vrachtwagenbestuurder een knelpuntberoep maakt." De VDAB ondersteunt daarom opleidingstrajecten voor truckers.