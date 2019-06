Exclusief voor abonnees Drie keer meer arrestaties wegens terreur in één jaar 28 juni 2019

00u00 0

In België zijn vorig jaar 166 terreurverdachten opgepakt, ruim drie keer meer dan in 2017 (50 arrestaties). Dat meldt Europol. Het gaat om het hoogste aantal in de Europese Unie, na Frankrijk (310 arrestaties) en het Verenigd Koninkrijk (273). Ook het aantal verijdelde jihadistische aanslagen in de EU - vorig jaar 16 - zit stevig in de lift, zegt Europol-directrice Catherine De Bolle. In drie gevallen wilden de verdachten chemische of biologische wapens gebruiken. Zeven keer sloegen terroristen wél met succes toe. Bij die aanslagen vielen 13 doden. Drie van die slachtoffers vielen te betreuren in ons land: twee politieagentes en een 22-jarige student die in Luik werden doodgeschoten door een geradicaliseerde gevangene met penitentiair verlof. In 2017 lag het aantal Europese terreurdoden nog aanzienlijk hoger, met 62 slachtoffers.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis