Drie jonge vrouwen verkracht op Dour 13 juli 2019

Op de festivalweide van Dour zijn drie jonge festivalgangers verkracht. De feiten speelden zich woensdag af, op de eerste dag van het vierdaagse festival. Details over de slachtoffers werden door de speurders van de politiezone Hauts-Pays niet vrijgegeven om het onderzoek niet te verstoren. Op sociale media deed algauw het gerucht de ronde dat een serieverkrachter actief zou zijn in Dour, maar dat zou niet kloppen. Volgens de krant 'La Dernière Heure' gaat het om drie losstaande feiten. De jonge vrouwen werden meteen bijgestaan door de cel psychologische ondersteuning die dit jaar voor het eerst opereerde op het festival. De politie raadt vriendengroepen aan om bij elkaar te blijven, om in geen geval onbekenden te volgen naar hun tent en voorzichtig te zijn wanneer er drankjes worden getrakteerd.

