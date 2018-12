Drie jaar voorwaardelijk voor moeder die baby te vondeling legt 04 december 2018

00u00 0

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een Genkse vrouw van 34 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar omdat ze haar pasgeboren dochtertje te vondeling heeft gelegd. De vrouw ontdekte in februari 2015 dat ze zwanger was van haar derde kindje, maar had geen relatie met de vader en was bang haar nieuwe vriend te verliezen wanneer ze hem op de hoogte zou brengen. Bovendien had ze ook financiële problemen. Ze verborg haar zwangerschap, beviel eenzaam in haar wagen, wikkelde de baby in doeken en legde het kindje aan een fruitplantage in Sint-Truiden. Daar werd het meisje per toeval gevonden door een buschauffeur. Het meisje werd door de jeugdrechter bij een pleegouder geplaatst. Nadat de vrouw jarenlange begeleiding zocht en nog altijd de nodige hulp krijgt, komt ze nu maandelijks op bezoek bij haar dochter. (BVDH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN