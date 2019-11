Exclusief voor abonnees Drie Italiaanse brandweerlui komen om in mogelijke hinderlaag 06 november 2019

In het noorden van Italië zijn gisternacht drie brandweerlui gedood door een explosie in een verlaten boerderij. De politie houdt er rekening mee dat de brandweer in een hinderlaag is gelokt. Na middernacht liep er een melding van een gaslek binnen in Quargnento. Ter plaatse bleek het te branden. Tijdens de bluswerken vonden meerdere explosies plaats, waardoor het hele gebouw instortte. In een nabijgelegen pand vonden de autoriteiten nog een niet-ontplofte gasfles, een ontsteker en elektrische draden om het geheel vanop afstand tot ontploffing te brengen. Er raakten nog twee brandweerlieden en een agent gewond.