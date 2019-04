Exclusief voor abonnees Drie havenarbeiders aangehouden voor cocaïnelading van 500 kg 03 april 2019

Drie havenarbeiders van 51, 40 en 32 jaar zitten in de gevangenis omdat ze verdacht worden van hand- en spandiensten aan drugsbendes. De mannen werkten als 'straddle-chauffeur' op de containerterminal van MPET in de Antwerpse haven. Daar zouden ze eind 2018 een "switch" hebben uitgevoerd: een Zuid-Amerikaansecontainer met een lading cocaïne werd omgewisseld met een Europese container. Die laatste wordt immers minder streng gecontroleerd door de douane. Achteraf vond de politie een lading van 500 kg cocaïne. De drie verdachten werkten allemaal in de nachtploeg op de MPET-terminal. Eén van de drie, de 51-jarige Paul J., kwam in juli 2017 al in het nieuws. Toen werd zijn woning in Wilrijk onder vuur genomen en zijn auto in brand gestoken.

