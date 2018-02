Drie griepdoden in centrum voor mensen met beperking 28 februari 2018

00u00 0

De griepepidemie heeft de voorbije dagen zwaar toegeslagen in Het GielsBos, een opvangcentrum voor mensen met een beperking in het Kempense Gierle (Lille). In drie dagen tijd stierven daar evenveel bewoners aan de gevolgen van de ziekte. Alle drie waren 55-plussers. Het GielsBos neemt nochtans elk jaar voorzorgsmaatregelen. Zo krijgt iedere bewoner een griepvaccin, tenzij de familie dit expliciet weigert. Ook het personeel kan zich laten inenten. Tijdens een griepepidemie wordt er eveneens extra aandacht besteed aan handhygiëne. Mensen met een beperking vormen, net als bejaarden, een risicogroep vanwege hun kwetsbare gezondheid. Vandaar de extra voorzichtigheid. (JVN)